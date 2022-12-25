غزة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة الليلة منطقة خزاعة الواقعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق المدينة فتحت النيران صوب المنازل الفلسطينية، مما ألحق أضراراً بأحد المنازل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة .// انتهى //05:45ت م0006