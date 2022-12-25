المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات العلا والعيص وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //05:47ت م0007