القدس المحتلة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بدعوة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، للإسراع في وضع الآليات اللازمة، للبدء بحملة إعلامية عربية تدعم الرواية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، وذلك خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، على هامش اختتام فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي لعام 2022، وسلطت الأضواء على رئاسة فلسطين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" لأعمال اجتماعات الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي، التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، على مدار يومين، بمشاركة وفود 46 دولة، والترحيب بدعوة المملكة العربية السعودية لجلسات المجلس التنفيذي بدورته القادمة .وتناولت صحف الأحد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، من خلال الاقتحامات والاعتقالات المستمرة، وتكريس واقع استيطاني جديد، يهدف لضم الأراضي الفلسطينية، لافتة النظر إلى تضاعف العطاءات الاستيطانية في القدس هذا العام، إلى أضعاف ماكان في السنوات الماضية .وأبرزت صحف فلسطين مصادقة مجلس النواب الأمريكي على المساعدات السنوية المقدمة للفلسطينيين، والتي تقدر بنحو 225 مليون دولار، وهي أعلى من مساعدات العام الماضي.كما سلطت الأضواء على الحالة الجوية في فلسطين، وهطول الأمطار الغزيرة على قطاع غزة، وفتح قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للسدود المائية، مما تسبب في غرق مناطق واسعة في القطاع .// انتهى //07:25ت م0011