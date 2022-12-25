جاكرتا 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، قبالة مقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، دون أن يتسبب في حدوث موجات المد العاتية (تسونامي).وأوضح بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم، أن الزلزال وقع تحت سطح البحر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 191 كيلومترا من مدينة سيلاكاب في المقاطعة.ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.// انتهى //08:20ت م0012