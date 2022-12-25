موسكو 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شبه جزيرة كامشاتكا الروسية.وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع بالقرب من الساحل الشرقي من كامشاتكا وعلى عمق 120 كيلومترا، فيما لم تصدر تحذيرات عن احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي".ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //09:13ت م0015