الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي خلال مخاطبته أمس ختام احتفالات الشرطة السودانية بعيدها السنوي إلى عدم التردد في الاعتراف بأي تقصير أو تجاوز صاحب أداء أفراد أو جماعات من الشرطة خلال تنفيذ القانون.وعرجت صحف الأحد على دعوة عضو مجلس السيادة، الطاهر أبوبكر حجر الذي يزور دارفور حاليا الإدارة الأهلية إلى الوحدة والتماسك وترسيخ السلم المجتمعي، ومحاربة الظواهر السالبة، وعدم التستر على المجرمين.ولفتت الانتباه إلى إعلان الحكومة السودانية أمس حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور وتفويض، الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة التدابير لحسم التفلتات الأمنية، وذلك عقب مصرع وجرح العشرات في مواجهات قبلية بمدينة بليل 25 كيلو متر شرق مدينة نيالا.وسلطت صحف السودان الضوء على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، من خلال الاقتحامات والاعتقالات المستمرة، وتكريس واقع استيطاني جديد، يهدف لضم الأراضي الفلسطينية.// انتهى //09:20ت م0016