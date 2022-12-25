مقديشو 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسألقت القوات المسلحة الصومالية اليوم القبض على بعض الشيوخ المحليين، بتهمة الذهاب والتحاكم إلى مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.وقال حاكم مدينة "عادادو" التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية، فارح ديري ورسمي، وفق وكالة الأنباء الصومالية "إن المقبوض عليهم اخترقوا توجيهات الحكومة الصومالية، بشأن الإرهاب، وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة".// انتهى //15:54ت م0099