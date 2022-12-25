الصياهد 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واستصدرت البكرة "السعودية" لمالكها "الكويتي دبوس مبارك الدبوس شوط فئة مفاريد بكار للون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين في الشوط, حيث حل ثانياً المواطن زايد عاصي الشمري بالبكرة "همة العاصيات"، يليه بالمركز الثالث المواطن شبيب بن طامي بن هادي العجمي بالبكرة "السالمية", ونال المواطن نواف بن حمدان الشمري المركز الرابع بالبكرة "المتحدة"، وفاز بالمركز الخامس المواطن فهد معدي الدوسري بالبكرة "سما غباشات".// انتهى //16:02ت م0100