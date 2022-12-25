القاهرة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر941 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 67ر0 في المئة ليصل عند مستوى 3ر14385 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 85ر1 في المئة مسجلًا 1ر2704 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع بنحو 95ر1 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 69ر3995 نقطة.// انتهى //16:10ت م0101