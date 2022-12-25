الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسنظمت اللجنة السعودية لليوغا، في جدة أمس , محاضرة تعريفية لليوغا ضمن فعاليات وأنشطة "برنامج تمكين الشباب العربي" الذي نظمته وترعاه وزارة الرياضة السعودية وبمشاركة وحضور 11 دولة عربية.واستهدفت المحاضرة التعريف بأهمية ممارسة اليوغا في تحسين جودة الحياة ونشرها بالعالم العربي، ودعم الدول العربية لتنظيم الفعاليات الخاصة باليوغا بجميع أنواعها، والبدء في نشرها بشكل أوسع داخل دولهم, وإطلاع المشاركين على مستجدات وممارسات اليوغا في المملكة, كما أقيمت بجانب المحاضرة ورشة عمل تطبيقية لليوغا للوفود العربية المشاركة في البرنامج.وأوضحت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف بنت محمد المروعي أن مشاركة اللجنة السعودية لليوغا بمحاضرة وورشة عمل تدريبية للوفود العربية ضمن برنامج تمكين الشباب العربي ، يؤكد ريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى المنطقة، ويأتي ضمن جهود اللجنة السعودية لليوغا في نقل خبراتها التراكمية على المستوى التنظيمي وممارسة اليوغا بالمبادرة بإطلاق المبادرات والمسابقات، وإقامة الفعاليات والأنشطة لنشر رياضة اليوغا على نطاق أوسع انطلاقاً من رؤيتها في تأهيل مجتمع ممارس لرياضة اليوغا للتمتع برفاهية العافية البدنية والنفسية.وقالت: "مشاركتنا في اللجنة تأتي إيماناً من رسالتها بزيادة عدد الممارسين والتحفيز على نشر الوعي والحماس لممارستها كنمط حياة لجميع فئات المجتمع، وزيادة الفعاليات والمبادرات والتشجيع عليها، وبناء جيل صحي من محبي الرياضة من الهواة والمحترفين، والذي نعول عليهم كثيراً في قيادة الشغف لممارستها، ومن ثم الوصول إلى مجتمع صحي ورياضي، والتأهل للتنافس على البطولات المحلية والإقليمية والدولية".وأضافت المروعي: تعمل اللجنة السعودية لليوغا حالياً على تحقيق عدة مستهدفات تأتي على رأس أولوياتها في الفترة الحالية، توثيق آلية رياضة اليوغا آسانا وأهدافها الرياضية وتسهيل نشرها في المجتمع بالطريقة الصحيحة، ودراسة استقطاب وتأهيل اللاعبين والمدربين السعوديين المحترفين، لتكوين فرق مؤهلة للمشاركة في الفعاليات والبطولات، وتدريب حكام قادرين على المشاركة الفعّالة، والعمل على توفير صالات رياضية تابعة للجنة السعودية لليوغا في مختلف مدن المملكة".وتقام فعاليات البرنامج النوعي "تمكين الشباب العربي" خلال الفترة من 22 ـ 30 ديسمبر الجاري، تحت مظلة وزارة الرياضة, ويسعى إلى تعريف الوفود العربية الشبابية على المستجدات الرياضية والثقافية والترفيهية بالمنطقة ومنها اليوغا, فيما تهدف لجنة اليوغا من خلال هذه المشاركة إلى نشر ثقافة رياضة اليوغا بأنواعها مثل اليوغا للصحة والرفاه، واليوغاسانا الاحترافية، واليوغا العلاجية بين دول المنطقة، لتحسين الصحة لجميع أفراد المجتمع في العالم العربي، وتمتعهم بالصحة والرفاه الجسدي والنفسي.// انتهى //16:18ت م0102