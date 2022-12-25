الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واستصدرت الفردية "الغندلية" لمالكها المواطن نواف محمد الشمري شوط فئة بكار مفاريد للون الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين في الشوط بحصول المواطن نواف فهاد جخدب السعدي بالفردية "خطامة" على المركز الثاني، وحقق نايف سعود حثلين المركز الثالث بالفردية "طرق قهارات", ونال المواطن بندر بن صحن بن شوية المركز الرابع بالفردية "مرسومة عيالات"، وخامساً المواطن "أحمد عثمان الحقيل بالفردية "الراسية".// انتهى //16:20ت م0106