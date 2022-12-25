الصياهد 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسكشف المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة محمد الحربي أن عدد زوار المهرجان تخطى حاجز الـ 800 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع شهر ديسمبر الجاري, وسط توقعات كبيرة بزيادة العدد وخصوصًا مع احتدام المنافسات في مختلف السباقات.وأبان الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم في الصياهد بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية, أن المهرجان يشهد تكاملاً بين إدارته والجهات الحكومية التي فاق عددها الـ17 جهة مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن المهرجان سجل حتى هذه الآن نجاحاً ملحوظاً على الأصعدة التنافسية والتنظيمية والإعلامية ويسعون لتحقيق المزيد من هذه الأرقام مع نهاية المهرجان منتصف يناير المقبل, في ظل عدم تسجيل أي مخالفات أمنية تُذكر، وهذا دليل على الوعي الكامل للزوار والمشاركين.واستعرض المشاركات والأشواط التي أقيمت حتى الآن ضمن المنافسات، مبيناً أن مجموع جوائز المهرجان وصلت إلى 300 مليون ريال تشمل كذلك جوائز سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن, المنتهية أشواطه التمهيدية بواقع 396 شوطاً في مختلف الفئات، فيما تجاوز عدد المتون التي خضعت للفحص الطبي في المهرجان ككل 5600 استبعد منها 311 متناً.ولفت الحربي النظر إلى العديد من الفوائد للمهرجان ومن ضمنها الجانب الاقتصادي الذي انعكس على جميع مناطق المملكة من خلال انتعاش أسواق الإبل، مشيراً إلى أن مزاد ندر الصفر تجاوز حاجز الصفقات فيه مبلغ 26 مليون ريال، وكذلك شارع الدهناء التجاري الذي يعد عامل جذب اقتصادي وثقافي وداعم للمستفيدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //16:22ت م0107