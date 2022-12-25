القاهرة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوهانسبرج، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات المصابين.وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، وقوفها مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا في هذا الحادث المروع، معربةً عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //16:27ت م0108