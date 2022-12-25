الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسرشحت إدارة تعليم الرياض ٢٢ معلماً ومعلمةً وطالباً وطالبةً للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد الدولية؛ تأهل منهم ١٦ لتمثيل الوطن للحصول على الجائزة للأداء التعليمي المتميز في دورتها ٢٥.وكرّم مدير تعليم الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي , بمقر الإدارة اليوم , المرشحين , بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات ، مؤكداً استحقاقهم لتمثيل التعليم ومنسوبيه في هذه الجائزة سائلًا الله لهم التوفيق.من جهتها أوضحت مديرة مركز التميز في تعليم الرياض الدكتورة رقية السنيدي أن قائمة فئة المعلم المتميز المتأهلين للمرحلة الثانية ويمثلون المملكة العربية السعودية في الجائزة ضمت كلاً من : أنس عبدالله الماجد، وجواهر محمد بن منيع، حصة إبراهيم التمامي، حياة محمد الشهري، نجلاء عبدالعزيز الثميري، نوف عرار الدوسري، وفاء محمد الربيعان، فيما كان تأهل كلاً من المعلمات: دلال ماجد الحارثي، سارة عبدالله النفيعي، شريفة عبدالرحمن المطيري، وفاء خالد العنزي للمرحلة الأولى من الجائزة على مستوى الوزارة كممثلين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .وعلى مستوى فئة الطالب المتميز كشفت الدكتورة السنيدي عن تأهل كل من: ترف أحمد السعوي، حمد مساعد الحمد، سارة خليل الفارس، علي منير المعلم، فرح عبدالله المزيني، مشعل عصام الدريوشي، نواف خالد الغامدي، الهنوف سليمان القزلان، عبدالله سليمان السليمان فيما تأهل على مستوى إدارة التعليم الطالبتان تالا عبدالله الحربي وريماس بسام العقيّل.يذكر أن المشاركات تأكد دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي بالرياض وتشجيع برامج التميز والموهبة، ورعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها كما أن للمشاركات الأثر الكبير في تعزيز التنافسية بين الطلاب والطالبات لتحقيق أداءً استثنائياً ويعزز الالتزام السلوكي وتأكيداً لقدرة المعلمين والمعلمات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية الأساسية إلى مستوى عالٍ من الكفاءات الفريدة والباهرة.//انتهى//16:34ت م0112