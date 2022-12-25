الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأكد سفير ماليزيا لدى المملكة وان زايدي عبدالله أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة يمثّل أيقونة ثقافية تُعرّف دول العالم بتراث شبه الجزيرة العربية, واستطاع الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال.وثمن السفير خلال زيارته والوفد المرافق له اليوم لمقر المهرجان بالصياهد, التنظيم المميز للمهرجان, وقال: "تفاجأت بعد مغادرتي الرياض ومروري بالصحراء بهذه المدينة الثانية التي أقيمت وسط الرمال، وما تحويه من خدمات فائقة، الأمر الذي جعلني حريصًا على معرفة كل ما يتضمنه المهرجان من فعاليات وأنشطة", كاشفاً في الوقت نفسه محبته للون المغاتير، رغم ميله للون الشعل.// انتهى //16:34ت م0113