جدة 1 جمادي الاخر 1444 الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة , اليوم، الحفل السنوي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تزامناً مع دخول الجمعية عامها "العاشر".واطلع سموه خلال الحفل على عرض موجز عن أعمال الجمعية وخدماتها.فيما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد زين عبدالله باجمال كلمة ثمن فيها لسمو محافظ جدة , حرصه ودعمه للعمل الخيري والنهوض به في المحافظة ، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت خلال العام 2022م ، (20) شراكة تنموية ساهمت في إقامة باقات من الدورات التأهيلية والتدريبية والبرامج النوعية في مختلف الفنون العملية من خلال (600) مبادرة , منوها بجهود المتطوعين الذين ساهموا في خدمة الجمعية.وفي ختام الحفل كرّم سموّه المساهمين والمتعاونين والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية.يذكر أن جمعية نفع الخيرية تستهدف خدمات الرعاية بمختلف مجالاتها، وكذلك الخدمات الاجتماعية والتأهيلية.// انتهى //19:57ت م0144