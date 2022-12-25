الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات "الجام" في موسمها الثاني, تحت عنوان "جام المسؤولية الصحية"، التي نظمها مركز الإبداع في" الصحة"، بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك برعاية معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.وتهدف الفعاليات المقامة في مقر الجامعة إلى تطبيق منهجيات الإبداع لإيجاد الحلول الابتكارية، وشملت مسارات: التغذية السليمة، النشاط البدني، والصحة النفسية.يُذكر أنّ الصحة وقَّعت سابقًا اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، امتدت لمدة عامين للتكامل مع الجانب الأكاديمي، وتمكين العقول الشابة والمبدعة من الاشتراك في تصميم مبادرات ذات أثر عالٍ في التطوير وتسهم في نشر ثقافة الإبداع.// انتهى //19:59ت م0145