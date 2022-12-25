الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسدشَّن معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، اليوم ، «معمل كود جامعة القصيم»، بحضور معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، والذي يُعدُّ ثالث معمل من معامل كود لريادة الأعمال الرقمية وهو أحد الفروع الستة لمركز ريادة الأعمال الرقمية.ويأتي تدشين المعمل، في خطوة لتحفيز ريادة الأعمال وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية، وإيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية ، كما يهدِف إلى احتضان المشاريع الرقمية، وتمكين الشركات الناشئة في المجال التقني ورفع عدد الاستثمارات، إضافةً إلى تحفيز ثقافة ريادة الأعمال في مجالات الابتكار الرقمي عن طريق ورش العمل والفعاليات، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحسين مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الرقمي، ورفع نسبة تبني التقنيات الناشئة.وسيربط المعمل بين الخبراء وأعضاء هيئة التدريس مع المستفيدين وروَّاد الأعمال، وإتاحة استخدام التقنيات والأجهزة التقنية المختلفة، لتمكّينهم من تصنيع وإنشاء نماذج الأعمال الخاصة بهم، والمشاركة باللقاءات والدورات التقنية للراغبين في تطوير مهاراتهم، من خلال توفير المعدات والأدوات التقنية ومساحات العمل المشتركة لاحتضان أفضل المشاريع الجامعية والشركات التقنية الناشئة بالمنطقة.// انتهى //20:07ت م0146