الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واستغلَّب أبها على العدالة بهدفين دون مقابل - اليوم- على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي "دوري روشن" للمحترفين لكرة القدم.وسجَّل نواف الصعدي وسعد بقير عند الدقيقين 12، 64 هدفي أبها الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة، مقابل 4 نقاط للعدالة.وانتهت مواجهة ضمك والوحدة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها في افتتاح الجولة بالتعادل السلبي؛ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 17 نقطة، والوحدة إلى 8 نقاط.// انتهى //20:30ت م0147