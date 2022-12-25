سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي
الأحد 1444/6/1 هـ الموافق 2022/12/25 م واس
الكويت 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - اليوم- وفداً برلمانياً من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب، الذي يزور العاصمة الكويتية حالياً.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية،ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزِّز المصالح المشتركة.
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20:34ت م
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