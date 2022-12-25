الكويت 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - اليوم- وفداً برلمانياً من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب، الذي يزور العاصمة الكويتية حالياً.وجرى - خلال اللقاء- استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية،ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزِّز المصالح المشتركة.//انتهى//20:34ت م0148