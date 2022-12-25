القدس المحتلة 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واساعتدى مستوطنون اليوم على ممتلكات زراعية للفلسطينيين شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين اقتحموا شرق طولكرم، ودمروا مخازن ومعدات زراعية، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين، خاصة الذين يقطنون على مقربة من المستوطنات.في السياق ذاته، أُصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم غربَ رام الله، وإطلاق القنابلَ المُسَيِّلَةَ للدموع.//انتهى//20:36ت م0149