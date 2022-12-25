الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسنظَّمَت هيئة المكتبات معرض المسكوكات والمخطوطات الإسلامية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم و مكتبة الملك عبدالعزيز العامة،تزامناً مع انعقاد أعمال المجلس التشاوري والتنفيذي الـ 43 للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، خلال المدة من 21-24 ديسمبر في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.وتتمثَّل مشاركة الهيئة في معرضٍ مصغر لأندر 13 مخطوطة عالمية، وعملة نادرة، إلى جانب التعريف بمنصة المخطوطات التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق بعدة لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة المكتبات في تمثيل المملكة إقليمياً ودولياً؛بهدف إبراز العمق التاريخي والثقافي للمملكة في المحافل الدولية، إلى جانب عرض أندر المخطوطات المحفوظة التي تمتلكها المملكة وحافظت عليها طيلة السنوات الماضية.// انتهى //21:34ت م0152