الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسيشارك لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة يزن الصائغ وفهد المالكي "أبطال منطقة غرب آسيا لعام 2022"، في معسكر الاتحاد الآسيوي لأبطال المناطق الآسيوية المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بعد ترشيح الاتحاد القاري لهما.وتأتي مشاركتهما بالمعسكر ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة, التي يهدف من خلالها إلى تطوير مهارات اللاعبين ومستوياتهما الفنية عن طريق احتكاكهما باللاعبين من الدول المتقدمة باللعبة آسيوياً،واستفادتهما من خبرات الكوادر التدريبية الآسيوية للعبة.وحقَّق الصائغ والمالكي الميدالية الذهبية ببطولة غرب آسيا التي أُقيمت الشهر الماضي بالكويت, كأول ميدالية ذهبية آسيوية يحقِّقها المنتخب السعودي.// انتهى //21:35ت م0153