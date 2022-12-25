إسلام آباد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأصيب 15 شخصاً بينهم 8 من رجال الأمن اليوم، جراء سلسلة من التفجيرات بالقنابل اليدوية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأفادت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة إرهابية تستقل دراجات نارية نفَّذت خمسة تفجيرات على الأقل بإلقاء قنابل يدوية؛ منها اثنان استهدفا دوريتين للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، فيما استهدفت ثلاثة انفجارات منفصلة مناطق عامة في "هاب وخضدار وتُربت".//انتهى//21:47ت م0154