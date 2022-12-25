الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسيرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الأربعاء القادم ، حفل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لتكريم الفائزين بجائزة "الحوار الوطني" في نسختها الثانية، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتمثِّل الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية؛ لإبراز قيم التسامح والتعايش ‏والتلاحم، لتحقيق ‏أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة.وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ‏ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ ليكونوا شركاء بشكل فعّال من خلال تقديمهم مشاريعَ ومبادراتٍ ‏تسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.وبلغ إجمالي عدد المشاركات في مسارات ‏الجائزة الأربعة 172 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد‎‎‏ بـ 108 ‏مشاركات، ‏‎ثم القطاع الحكومي بـ 29 مشاركة، تليها مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، والقطاع الخاص بـ‏18 مشاركة.‏// انتهى //22:04ت م0156