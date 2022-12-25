عام / سموُّ أميرِ منطقة الرياض يرعى حفلَ تكريم الفائزين بجائزة "الحوار الوطني" في نسختها الثانية
الأحد 1444/6/1 هـ الموافق 2022/12/25 م واس
الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واس
يرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الأربعاء القادم ، حفل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لتكريم الفائزين بجائزة "الحوار الوطني" في نسختها الثانية، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وتمثِّل الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية؛ لإبراز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ ليكونوا شركاء بشكل فعّال من خلال تقديمهم مشاريعَ ومبادراتٍ تسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وبلغ إجمالي عدد المشاركات في مسارات الجائزة الأربعة 172 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد بـ 108 مشاركات، ثم القطاع الحكومي بـ 29 مشاركة، تليها مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، والقطاع الخاص بـ18 مشاركة.
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