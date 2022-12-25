عام / رئيس جامعة الملك فيصل يستقبل وفد جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين
الأحد 1444/6/1 هـ الموافق 2022/12/25 م واس
الأحساء 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واس
التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه اليوم، نائب رئيس جامعة الخليج بمملكة البحرين الدكتور عبدالرحمن يوسف،والوفد المرافق له.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية والمشاريع ذات العلاقة ومذكرة التعاون والأطر المشتركة في مجالات تطوير النظم البيئية و الزراعية في دول الخليج العربي، وتوطين التقنيات الذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي واستدامة وتنمية الموارد.
وقام الوفد الزائر بجولة في معرض التميز البحثي في النخيل والتمور ، واطلع على أبرز منجزات الجامعة البحثية الاقتصادية.
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22:19ت م
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