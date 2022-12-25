الأحساء 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه اليوم، نائب رئيس جامعة الخليج بمملكة البحرين الدكتور عبدالرحمن يوسف،والوفد المرافق له.وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية والمشاريع ذات العلاقة ومذكرة التعاون والأطر المشتركة في مجالات تطوير النظم البيئية و الزراعية في دول الخليج العربي، وتوطين التقنيات الذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي واستدامة وتنمية الموارد.وقام الوفد الزائر بجولة في معرض التميز البحثي في النخيل والتمور ، واطلع على أبرز منجزات الجامعة البحثية الاقتصادية.// انتهى //22:19ت م0157