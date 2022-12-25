الدمام 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واساستضاف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" إحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية التنموية اليوم، ورشة العمل الأولى لمواصفة المسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات SASO 2990:2022 ، بحضور صاحبةِ السموِّ الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي،رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ومشاركة مجموعة من الشركات المتوسطة والصغيرة.وتضمَّنَت الورشة أوراق عمل للتعريف بمتطلبات هذه المواصفة، ومدى أهمية تطبيقها في رفع جودة وكفاءة إدارة المسؤولية الاجتماعية في الشركات.وبيَّنت الأميرة عبير بنت فيصل أن مواصفة المسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات SASO 2990:2022 - ستسهم في رفع أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية بعمل مؤسساتي يعود بالنفع على التنمية الوطنية والإسهام في الناتج المحلي ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة.وأشارت إلى أن المواصفة - التي نتجت عن مُذكرة التفاهم بين المواصفات السعودية و"أبصر" برعاية سموِّ أميرِ المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لـ "أبصر"- تهدف إلى تمكين ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التجربة السعودية في المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في بناء كيانات مسؤولة تعتمد على مسؤولية الفرد، والاستثمار في القوى الشبابية،مع التركيز على احتياجاتهم وأولوياتهم،وتفعيل برامج متخصصة لهم.من جانبه،تناول نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والمعايرة المهندس طامس الحمادي،دور المواصفات السعودية وأهمية تلبية احتياج السوق السعودي في رفع كفاءة وجودة إدارة المسؤولية الاجتماعية،وتوحيد المعايير الوطنية،وتعزيز التنافسية بين الشركات لتغطية الجوانب المهمة للمسؤولية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة، كما تطرَّق للمخرجات المتوقعة؛ومنها تعميق وعي المجتمع والمؤسسات باحتياجات وأولويات المسؤولية الاجتماعية،ورفع الكفاءات،وتنمية القدرات في هذا المجال.بدورها،أشارت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري،أن العمل على إصدار المواصفة القياسية - دليل المسؤولية الاجتماعية للشركات - كانت كمبادرة من " أبصر" نظراً للحاجة الملحة لدليل استرشادي ميسَّر لمن يعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية، عادةً هذه المواصفة أحدَ مخرجات إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي قامت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتمدتها اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛لتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها.من جهته،تحدَّث مدير عام المسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور مبارك البقمي،عن إستراتيجية المسؤولية بالمملكة وركائزها وأهدافها، وكذلك عن مبادرات الوزارة وأعمالها في المسؤولية الاجتماعية،ودور المواصفة السعودية المسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات SASO 2990:2022 - في هذه الإستراتيجية.// انتهى //22:24ت م0158