رفحاء 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واساستعرض مهرجان شتاء درب زبيدة - الذي تنظِّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في نسخته الثانية، ويستمر حتى 15 من شهر مارس المقبل بقرية لينة التاريخية- المنتجاتِ التراثيةَ والحرفيةَ بمشاركة أكثر من 30 حرفياً وحرفيةً.واشتملت المعروضات على المنتجات الشعبية والأدوات التراثية؛مثل المباخر التراثية،والمنسوجات الصوفية، ومنسوجات السدو ،ومنتجات الخوص، والتحف والكماليات وغيرها.وأثنى الحرفيون على جهود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إعداد وتجهيز أركان الحرف اليدوية بجميع المستلزمات التي يحتاجها الحرفيون، مؤكدين اهتمام الهيئة الدائم بدعم الصناعات اليدوية والأسر المنتجة.// انتهى //22:28ت م0159