الطائف 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأطلقت جامعة الطائف - ممثلة في كلية التربية- "البرنامج الرياضي الترفيهي" للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، عدداً من الفعاليات الرياضية والترفيهيه والتعليمية،وأركاناً تعريفية وتوعوية واستشارية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، ومدير تعليم الطائف الدكتور فهد الشريف،ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات،وذلك بملعب الجامعة في كلية التربية.وشمل البرنامج عرضاً لقصص نجاح ملهمة علمياً ورياضياً لأشخاص من ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقدمها جامعة الطائف لذوي الإعاقة من خلال التعامل واستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات، واستخدام أفضل التقنيات والمعدات لعلاج وتأهيل وتدريب ودمج حالات ذوي الإعاقة في الجامعة والمجتمع المحلي، وتوفير الفرص العادلة والمناسبة لهم؛ للانتفاع ببرامج وخدمات وأنشطة خاصة بهم داخل جامعة الطائف، مع توفير البيئة المهيَّأة.واستعرضت فقرات البرنامج الخدمات التعليمية التي يقدمها قسم التربية الخاصة بالجامعة، والتعريف بالدرجات العلمية المتوفرة في الجامعة من درجة الماجستير في الإعاقة الفكرية، واضطراب التوحُّد، وصعوبات التعلم (الرياضيات)، صعوبات التعلم (اللغة العربية)،الإعاقة السمعية،الذي يهدف إلى تقديم مستوى تعليمي متميز للإسهام في تعزيز نجاح الطالب في مجال ذوي الإعاقة، من خلال استقطاب وتنمية أعضاء هيئة تدريس متميزين متخصصين، والارتقاء بجودة العمليات المساندة، وتعزيز المصادر التعليمية، و الشراكة والمشاركة في خدمة ذوي الإعاقة بالمجتمع.كما تضمَّنَت فقرات البرنامج التعريف ببرامج قسم التربية الخاصة لدرجة الدبلوم العالي، الذي يهدف إلى أن يكون الخريج قادراً على امتلاك المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ويلبِّي احتياجات المجتمع، وممارس المهارات التقنية، والتفكير والبحث العلمي لإيجاد الحلول الابتكارية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في مجال التربية الخاصة.// انتهى //22:33ت م0160