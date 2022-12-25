القاهرة 1 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واستعادل الأهلي مع ضيفه سموحة سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في صدارة جدول الدوري، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل الزمالك أمام مضيفه المقاولون العرب بدون أهداف؛ ليرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 12 نقطة في المركز السابع.وفاز المصري البورسعيدي على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد المصري إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.//انتهى//22:36ت م0161