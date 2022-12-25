رياضي / الاتفاق يضيف إلى رصيده 3 نقاط بفوزه على الخليج في دوري روشن
الأحد 1444/6/1 هـ الموافق 2022/12/25 م واس
الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واس
أضاف الاتفاق 3 نقاط ثمينة في رصيده النقطي بعد فوزه مساء اليوم على الخليج بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022 - 2023.
وجاء هدف الاتفاق الوحيد في المباراة في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب علي هزازي، ليصبح لديه بهذا الفوز 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.
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23:00ت م
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