الرياض 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسأضاف الاتفاق 3 نقاط ثمينة في رصيده النقطي بعد فوزه مساء اليوم على الخليج بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022 - 2023.وجاء هدف الاتفاق الوحيد في المباراة في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب علي هزازي، ليصبح لديه بهذا الفوز 13 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.// انتهى //23:00ت م0163