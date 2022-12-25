الباحة 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسعلّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة ليوم غد في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غد، وحرصا على سلامة الجميع؛فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ، ‏وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //23:19ت م0164