حائل 01 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 25 ديسمبر 2022 م واسدشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بقصر أجا اليوم، 20 مشروعًا لتجمع حائل الصحي، تضمنت مشاريع للخدمات الطبية والرعاية الصحية والتقنية، تستهدف من خلالها تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنطقة حائل، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.وتضمنت المشروعات، المختبر التخصصي الآلي وبنك الدم وخدمة التشخيص الخلوي للأورام في مستشفى الملك سلمان التخصصي، إلى جانب تدشين وحدة جراحة اليوم الواحد، كما دشن سموه في مستشفى الملك خالد وحدة الطب النووي، ووحدة الأشعة التداخلية، وغرف التنويم الخاصة بالمرضى النفسيين، وغرف استقبال الموقوفين ونزلاء السجون، وتطوير نظام الإطفاء، وتحسين سكن الممرضات، ونظام تحلية الغسيل الكلوي، ومستودع خاص بالمستشفى.كما دشن سموه في مستشفى الولادة والأطفال وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وإحدى عشرة غرفة ولادة طبيعية بمعايير مستشفيات صديق الأم والطفل، ومشروعات المنصات الإلكترونية بإطلاق نظام الملف الصحي الإلكتروني بمراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلته الثانية، وإطلاق المرحلة الأولى من الربط مع منصة نفيس، ونظام أرشفة أفلام الأشعة إلكترونيًا، وإطلاق نظام الملف الإلكتروني لخدمات مركز طب الأسنان، ومشاريع في المحافظات، وهي مركز العثيم للتأهيل بمحافظة موقق، ومستودعات شمال المطار، وتطوير غرف العزل،و مجمعات الأسنان التخصصية في مستشفيات المحافظات.كما شهد سموّه توقيع 14 شراكة بين تجمع حائل الصحي مع عدد من رجال الأعمال وجهات من القطاع غير الربحي وشركات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 70 مليون ريال، وعقدت الشراكات مع أوقاف الشيخ عبدالكريم المعجل -رحمه الله-، وشركة آبار حائل، وشركة جوان الشمال للمقاولات، والشيخ سعد الهريش، وعجلان وإخوانه، والعبيكان للحلول الرقمية، وجمعية العجيمي الخيرية، ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية، وجمعية سفانة للخدمات الخيرية الصحية، وشركة سكري، وأبناء الدكتور محمد المعجل، وأبناء الشيخ حمود معجل الفرج -رحمه الله-، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ووقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه من خلال الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لمشاريع تجمع حائل الصحي تأتي من اهتمام سموّه الكريم ودعمه غير المحدود للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة حائل، مثمنًا لسموه رعايته واهتمامه للقطاع الصحي، مقدّماً شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على دعمه المستمر لمشاريع تجمع حائل الصحي.// انتهى //23:42ت م0166