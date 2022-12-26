الباحة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الباحة والكلية التقنية بالمنطقة، عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الاثنين.وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد - اليوم الاثنين الموافق 02 جمادى الآخرة 1444هـ.// انتهى //00:02ت م0001