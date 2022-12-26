القدس المحتلة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص واعتقاله بعد إصابته بالإضافة لاعتقال آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال الخليل وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع، كما اقتحمت عشرات الآليات العسكرية مخيم العروب في الخليل مطلقة القنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق.في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها العسكري على مداخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وشرعت بنصب حواجز عسكرية وأغلقت كافة الطرق المؤدية للمدينة وبدأت بعمليات دهم واسعة لعدة قرى في محيط المدينة.// انتهى //02:00ت م0003