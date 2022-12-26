الرباط 02 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، على الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها السلطات المغربية في عدد من المدن نظير قدوم عدد من السياح خلال عطلة السنة الميلادية.وأشارت إلى أبرز الأحداث التي ميزت عام 2022م، وما طبعه من أزمات على المستوى الدولي.وأخبرت صحف الاثنين عن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين، على خلفية الهجوم العنصري الذي شهدته العاصمة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.وتناولت الإضرابات الجديدة التي شلت قطاعات حيوية في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور، مشيرة إلى أن الحكومة قد استعانت بوحدات من الجيش لتوفير الخدمات بعدد من المطارات بسبب إضراب مراقبي خدمات النقل.وتطرقت صحف المغرب إلى مخلفات العاصفة الثلجية القوية التي تجتاح أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى مقتل حوالي 26 شخصا على الأقل، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن مليون و500 ألف منزل.// انتهى //09:45ت م0020