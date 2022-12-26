القدس المحتلة 02 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 26 ديسمبر 2022م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 فلسطينياً خلال اقتحام عدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة بقرية صور باهر في القدس المحتلة، وثلاثة آخرين من مدينة رام الله بعد مداهمة عدة قرى، كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين و نابلس، بينهم أسير محرر، لافتاً النظر أن قوات الاحتلال شنت عمليات اقتحام لقرى قضاء طولكرم واعتقلت فلسطينيين.في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها المكثف على مداخل مدينة نابلس، وأغلقت كافة مداخلها، وواصلت مداهمة منازل الفلسطينيين، وبالتزامن مع ذلك أقدم مستوطنون على حرق ثلاث مركبات فلسطينية في قرى عوريف وبورين جنوب نابلس، بعد اقتحام تلك القرى والاعتداء على الفلسطينيين بحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:57ت م0021