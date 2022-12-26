القاهرة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، متابعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.وأشارت إلى تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة إعداد خطة للإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، موضحًا أن الحكومة تعمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق؛ لتحقيق توازن في الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وعرجت على تحذير جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والتصدي لمشاريع ومخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة 50 شخصًا جراء انفجار صهريج وقود بجنوب أفريقيا.// انتهى //10:00ت م0023