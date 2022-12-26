إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام آباد وباقي أنحاء البلاد تحسباً لوقوع أعمال إرهابية.وأخبرت عن مقتل خمسة من رجال الجيش الباكستاني وإصابة أكثر من خمسة عشر شخصاً بينهم ثمانية من رجال الشرطة جراء سلسلة من التفجيرات وقعت في إقليم بلوشستان الباكستاني خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى تحذير دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية من تعرض المناطق الشمالية من البلاد وأجزاء من إقليم بلوشستان لموجة قوية من الثلوج خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار موجة البرد القارس في معظم أنحاء البلاد.وتطرقت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الوقائية تحسباً لتعرض البلاد لموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى ارتفاع مخاوف تعرض الشعب الأفغاني لأزمات اقتصادية بعد فرض حكومة حركة طالبان الحظر على عمل النساء في أفغانستان.وتابعت صحف الاثنين تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين، وتكثيف السلطات الهندية جهودها لمنع انتشار هذا المرض في الهند مرة أخرى.// انتهى //10:27ت م0026