الخرطوم 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توقيع الاستخبارات العسكرية التابعة للجيشين السوداني والإثيوبي، أمس اتفاق في الخرطوم نص على تبادل معلومات أنشطة المجموعات ومهربي السلاح على الحدود الشرقية.ونقلت عن وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم خلال مراسم توقيع عقد محطة كهرباء الفولة التحويلية لمد مدينتي بابنوسة والمجلد بالتيار الكهربائي عبر الشبكة القومية مع إحدى الشركات الصينية.وركزت صحف الاثنين على دفع السلطات الأمنية السودانية بقوات قوامها (57) مركبة عسكرية من القوات المشتركة لحسم التفلتات والنزاع القبلي بمنطقة بليل.ولفتت الانتباه إلى رفض حركة العدل والمساواة السودانية إجراء تعديلات على اتفاقية جوبا للسلام دون الرجوع للآليات التي نص عليها الاتفاق.وسلطت صحف السودان الضوء علي هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي لقرية العراقيب في النقب داخل فلسطين المحتلة.// انتهى //10:39ت م0027