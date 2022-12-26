الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر "الهيئة" الرئيس، بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة ودعم الاستثمار.وأكد الدكتور الجضعي حرص "الهيئة" على التواصل مع شركات الأجهزة والمنتجات الطبية والقطاع الخاص عمومًا بهدف تعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة، ودعم الاستثمار وأخذ المرئيات والاقتراحات فيما يخص خطط "الهيئة" المستقبلية وإستراتيجيتها الرابعة، والتي تتركز على ثلاثة محاور: سلامة المنتجات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وتميز التشغيل باستخدام التقنيات والابتكار والتصنيع، كما قدّم شكره على جهودهم في توفير الأجهزة والمنتجات الطبية خلال فترة الجائحة.وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة الإستراتيجية الرابعة للهيئة، وأبرز مبادراتها؛ لتعزيز وتنمية الاستثمار، والخطط والمشاريع التي تعمل عليها، إضافةً إلى أبرز المؤشرات والبيانات في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية.// انتهى //11:08ت م0031