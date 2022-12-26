نجران 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المنطقة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة "كانجارو" موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يستمر التسجيل فيها حتى 26/2/2023.وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات إلى إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام، واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية؛ للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.// انتهى //11:12ت م0034