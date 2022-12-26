أبيدجان 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسخصص البنك الأفريقي للتنمية منحة قيمتها 7.4 ملايين دولار لمكافحة أمراض المناطق المدارية غرب أفريقيا في المناطق الحدودية بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.وأوضح بيان للبنك أنَّ بوركينا فاسو والنيجر ومالي التي لا يتمتع سكانها بفرص كافية للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من بين أفقر البلدان في القارة وتعاني منطقة الحدود بين الدول الثلاثة التي يستهدفها المشروع من هشاشة في تقديم الخدمات الصحية وعدم الاستقرار السياسي والهشاشة الاقتصادية والمشاكل الأمنية ونزوح السكان.من جانبها قالت المديرة العامة لمنطقة غرب أفريقيا في البنك ماري لوري أكين أولوجباد " إن هذا المشروع يعزز الإدماج الاجتماعي والصحي للسكان الذين يعيشون على حدود هذه البلدان الثلاثة إذ يعمل على تحسين الحالة الصحية للنساء والأطفال والبالغين الذين يذهبون إلى الوحدات الطبية الحدودية".// انتهى //13:37ت م0072