عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريرًا عن الحركة التشغيلية بمطار عرعر، والخدمات التي يقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة التي شملت التشجير ومعالجة التشوه البصري وتطوير مدخل وبوابة المطار ,بالإضافة الى تشغيل منطقة المواقف الخاصة بمركبات المسافرين وإنشاء مظلات داخل المواقف ومكتب رئيسي لمبيعات الخطوط السعودية في مدينة عرعر.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, بمدير مطار عرعر فلاح بن عبدالله العنزي.ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما المنطقة في شتى المجالات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، ومن ذلك تطوير منظومة النقل من طرق برية ومطارات جوية، لافتًا النظر إلى دور حركة الطيران وتوفر الوجهات المتعددة داخليًا وخارجيًا في تحريك عجلة التنمية وتعزيز الجاذبية لاستقطاب الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة، متطلعًا لأن تؤدي مطارات المنطقة دورًا في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية للمضي قدمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030م.// انتهى //13:42ت م0074