الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واساستضافت لجنة السياحة بغرفة الرياض ورشة عمل التعريف بمنصة الاستثمار السياحي التي نظمتها وزارة السياحة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة نايف الراجحي وعدد من المستثمرين.ونوه الراجحي بالتعاون بين الوزارة والغرفة فيما يخص القطاع السياحي، مؤكدًا أنَّ تكامل الأدوار بين الطرفين أسهم في إيجاد الحلول لبعض القضايا التي تواجه القطاع، مشيدًا باهتمام الوزارة وحرصها على تنوير مستثمري القطاع بكل المستجدات في مجال الاستثمار السياحي.واستهدفت الورشة التعريف بالمنصة على موقع الوزارة الإلكتروني، وأبرز الخدمات التي تقدمها، كما تطرقت لتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للسياحة والمناطق المستهدفة للاستثمار والخريطة الافتراضية التفاعلية لعرض الفرص الاستثمارية وتفاصيلها.واستعرضت الورشة دليل الاستثمار السياحي الذي يوضح رحلة المستثمر السياحي، وفرص التمويل إضافةً إلى تقديم بيانات وإحصاءات سياحية التي تدعم المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري، وتشمل إحصاءات حول السياحة المحلية التي شهدت نمواً مقدراً بجانب بيانات المستثمر من خلال التعريف بلوحة البيانات التي تشمل جميع الخدمات المقدمة من الوزارة.// انتهى //13:45ت م0075