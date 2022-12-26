مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسكثّفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات عقب الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة مؤخراً، وقد انتشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة في مختلف المواقع بالأحياء والمخططات السكنية، والشوارع والميادين العامة، مع التركيز على المناطق التي تشكل منخفضات وتتجمع فيها المياه، حيث تم تكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمكافحة وتوزيع المصائد الضوئية للبعوض والفرمونية والشرائط اللاصقة للذباب وتقدير مستوى الكثافة.وبلغ عدد القوى العاملة في أعمال المكافحة (726) عاملاً وفنياً مزودين بـ(462) من الأجهزة المتنوعة والمعدات، ووضعت الأمانة خطة لطوارئ الأمطار تشمل حصر ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار البالغ عددها (277) موقعاً، وتقوم فرق المكافحة بجميع البلديات الفرعية المنتشرة في أحياء مكة المكرمة وضواحيها بالمعالجة الوقائية، حيث تم تصنيف مواقع تجمعات المياه إلى ثلاث درجات، هي مناطق مرتفعة الخطورة، ومناطق متوسطة الخطورة، ومناطق منخفضة الخطورة، بحيث يتم التعامل معها وفق درجة الأهمية .واستهدفت الأمانة مواقع تجمعات مياه الأمطار القريبة من المنشآت السكنية والعمائر تحت الإنشاء (البدرومات - بيوت المصاعد - الأسطح المكشوفة) والمواقع الدائمة لتجمعات المياه وعبّارات السيول ومجاري التصريف والمناهل المكشوفة والأحياء السكنية القريبة من المزارع والحدائق العامة والمناطق التي بها كثافة عالية من الأشجار والمسالخ ومرابط تربية المواشي وحاويات النفايات.وبلغ عدد المواقع التي تم معالجتها ومكافحتها بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وضواحيها مؤخراً في نطاق جميع البلديات الفرعية (أكثر من (3200) موقع تجمع مياه و(3900) عمارة تحت الإنشاء و(4300) مصارف سيول و(4182) موقعاً لتجمع النفايات و(1690) موقعاً مهجوراً و(545) حديقة عامة وأكثر من (34000) حاوية نفايات، كما تلقت الأمانة أكثر من (1900) بلاغ حول تجمع مياه الأمطار وتم مباشرتها ومعالجتها.وكانت الأمانة قد رفعت استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول منذ وقت مبكر، حيث خصصت (10552) كادراً بشرياً بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعمال ميدانيين؛ لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ(2556) مُعدة متنوعة من الشيولات و "البوبكات" وآليات الشفط بمختلف أحجامها؛ لاحتواء كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، كما واصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) ونظام "بلدي" تحسباً لأي طارئ.يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة تقوم بجهود كبيرة في مجال الإصحاح البيئي خاصة خلال الفترات التي تعقب هطول الأمطار ، وذلك بتكثيف عمل الفرق الميدانية المتمثل في ردم الحفر ورش وتطهير المستنقعات ومجاري الأودية وشفط أماكن تجمعات مياه الأمطار باستخدام وايتات الشفط وأجهزة الرش اليدوي والرش الآلي وأجهزة الرش الفراغي واستخدام المبيدات والطعوم الجاذبة ومانعات التحول والمبيدات ذات الفاعلية القوية على آفات الصحة العامة وقليلة التأثير على الإنسان، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والزوار وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على حياتهم .// انتهى //13:52ت م0078