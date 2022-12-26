الرياض 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الواحد والعشـرين، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه، على قرارات وتوجيهات المجلس في اجتماعه العشرين، كما اطّلع على مستجدات التسجيل العيني للعقار، وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وتحديثات نظام الوساطة العقارية ومسارات العمل، واستعرض تقرير الإستراتيجية ومستهدفات الهيئة لعام 2023م.حضر الاجتماع معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وممثّلو كل من وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وممثلي القطاع الخاص.// انتهى //13:53ت م0079