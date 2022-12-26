الباحة 02 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس منطقة الباحة التعليمي، أمس، الجلسة الأولى لأعمال المجلس لهذا العام بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم بالباحة، برئاسة مدير عام تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وحضور مدير التعليم بمحافظة المخواه نائب رئيس المجلس علي بن محمد الجالوق، وجميع أعضاء المجلس بقسمي البنين والبنات.ونوه رئيس المجلس بأهمية مجلس المنطقة التعليمي نحو رسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بالتحصيل الدراسي، وتحسين المخرجات التعليمية ورفع الأداء وتقويمه؛ من خلال تفعيل الدور التشاركي مع أطراف العمل التعليمي وأولياء الأمور ما يعزز من دور المجلس في تحقيق أهدافه المرسومة للارتقاء بجودة المنجز داخل المؤسسة التعليمية.من جهته استعرض أمين المجلس خميس بن عبد الرحمن القفعي تقريراً حول أعمال ومهام المجلس، والموضوعات المقترحة من قبل رئيس المجلس وأعضائه.وناقشت الجلسة ثلاث أوراق عمل تمثلت الأولى في بيان أهداف ومرتكزات عمل وحدة التوعية الفكرية، وأخرى حول المعلم الخبير وأدواره، والثالثة استعرضت أسباب وطرق علاج الاضطرابات النفسية، بعد ذلك استمع الجميع لعدد من المداخلات والإضاءات من الطلاب والطالبات وأعضاء المجلس، وخلص الاجتماع بالعديد من التوصيات حول أوراق العمل المقدمة التي تم الاتفاق عليها.// انتهى //13:56ت م0080