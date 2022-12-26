بريدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بعض الوثائق والمراسلات التاريخية ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه، اليوم ، محافظ النبهانية طارق اليحيا ، يرافقه رئيس مركز الجرذاوية سلمان بن سعدون .وأشاد سموه بالمبادرة المستمرة لأهالي المنطقة في تسليم الوثائق والمراسلات التي تحكي الجوانب التاريخية بالمنطقة والمراسلات التي تمت بين الملك المؤسس -رحمه الله- وأهالي المنطقة ، مؤكداً أن إمارة المنطقة حريصة على حفظ تاريخ المنطقة من خلال مركز الوثائق والمحفوظات في ديوان الإمارة وما يحتويه من وثائق نادرة لتاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم .وأهاب سمو أمير القصيم بالمواطنين في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، ممن لديهم وثائق ومراسلات تاريخية بالمبادرة في تسليمها ليتم حفظها في مركز الوثائق والمحفوظات بديوان إمارة المنطقة.// انتهى //14:20ت م0082