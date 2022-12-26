ثقافي / سمو أمير منطقة القصيم يتسلم وثائق ومراسلات تاريخية عن المنطقة
الاثنين 1444/6/2 هـ الموافق 2022/12/26 م واس
بريدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بعض الوثائق والمراسلات التاريخية ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه، اليوم ، محافظ النبهانية طارق اليحيا ، يرافقه رئيس مركز الجرذاوية سلمان بن سعدون .
وأشاد سموه بالمبادرة المستمرة لأهالي المنطقة في تسليم الوثائق والمراسلات التي تحكي الجوانب التاريخية بالمنطقة والمراسلات التي تمت بين الملك المؤسس -رحمه الله- وأهالي المنطقة ، مؤكداً أن إمارة المنطقة حريصة على حفظ تاريخ المنطقة من خلال مركز الوثائق والمحفوظات في ديوان الإمارة وما يحتويه من وثائق نادرة لتاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم .
وأهاب سمو أمير القصيم بالمواطنين في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، ممن لديهم وثائق ومراسلات تاريخية بالمبادرة في تسليمها ليتم حفظها في مركز الوثائق والمحفوظات بديوان إمارة المنطقة.
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14:20ت م
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