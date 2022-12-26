الرباط 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، عن أسماء الفائزين بجائزتها الشعرية "عاصمة الثقافة في عيون الشعراء"، التي أطلقتها ضمن برنامجها لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وذلك في إطار فعاليات احتفاليتي الرباط والقاهرة عاصمتي الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.وأبرزت المنظمة فوز ثلاث قصائد في كل قسم من قسمي الجائزة، من إجمالي 150 قصيدة لمشاركين ينتمون إلى 18 دولة، والمخصصة لموضوعي "الرباط عاصمة الأنوار" و"القاهرة مدينة الألف مئذنة"، وذلك بعد دراسة لجنة التحكيم لجميع القصائد المشاركة وتقييمها، وفقاً لمعايير الجودة الفنية والجدة والإبداع.وفازت قصيدة "قيثارة الأنوار" للشاعر محمد ماجد الخطاب، من سوريا، بالمركز الأول، فيما فازت "لأنكِ ضوء" للشاعر حسن بوفارس، من المغرب بالمركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب قصيدة "جولة موسيقية في الرباط"، للشاعر محمد الحبيب يونس، من السودان.وسيحصل الفائز بالمركز الأول في كل قسم على مبلغ ألفي دولار أمريكي، والثاني على ألف وخمسمئة دولار، والفائز بالمركز الثالث على ألف دولار, كما سيتم نشر أفضل 44 قصيدة مشاركة بالمسابقة في ديوان شعري بعنوان: "للمدائن ائتلافها".// انتهى //14:38ت م0086